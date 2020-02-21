Эфиопская легкоатлетка Йешане обновила мировой рекорд в полумарафоне

Бегунья из Эфиопии Абабель Йешане установила мировой рекорд на полумарафонской дистанции (21 км 97,5 м) на турнире, который прошёл в Рас-эль-Хайме (ОАЭ).

28-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 1 час 4 минуты 31 секунду. Она улучшила достижение кенийки Джойсилин Джепкосгеи (1:04.51), которая показала свой результат на Пражском полумарафоне в 2017 году.

Второй на соревнованиях в Рас-эль-Хайме стала представительница Кении Бриджид Косгеи (1:04.49). Бронзу завоевала её соотечественница Розмари Ванджиру (1:05.34).

В 2019 году Йешане выиграла полумарафон в Буэнос-Айресе и стала второй на Чикагском марафоне. Легкоатлетка также является серебряным призёром чемпионата Африки по бегу по пересечённой местности 2014 года в командах.