Иверсен: справиться с Большуновым очень сложно

Двукратный чемпион мира Эмиль Иверсен признал, что бороться с россиянином Александром Большуновым в масс-старте на этапе «Ски Тура» в Мерокере было крайне сложно. Лидер общего зачёта Кубка мира одержал победу, опередив ближайшего преследователя — норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо — на 51 секунду. Иверсен финишировал третьим.

«Думаю, справиться с ним очень сложно. При том, как он выступает сейчас, это тяжело. Мы стараемся изо всех сил. Я видел, что Сьюр Рёте пытался, но ему было слишком трудно», — приводит слова Иверсена NRK.

Благодаря победе в масс-старте Александр возглавил общий зачёт многодневки, которая завершится 23 февраля. Ближайшего преследователя — норвежца Пола Голдберга — он опережает на 1 минуту и 5 секунд.

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