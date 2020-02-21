Иверсен: справиться с Большуновым очень сложно
Двукратный чемпион мира Эмиль Иверсен признал, что бороться с россиянином Александром Большуновым в масс-старте на этапе «Ски Тура» в Мерокере было крайне сложно. Лидер общего зачёта Кубка мира одержал победу, опередив ближайшего преследователя — норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо — на 51 секунду. Иверсен финишировал третьим.
«Думаю, справиться с ним очень сложно. При том, как он выступает сейчас, это тяжело. Мы стараемся изо всех сил. Я видел, что Сьюр Рёте пытался, но ему было слишком трудно», — приводит слова Иверсена NRK.
Благодаря победе в масс-старте Александр возглавил общий зачёт многодневки, которая завершится 23 февраля. Ближайшего преследователя — норвежца Пола Голдберга — он опережает на 1 минуту и 5 секунд.
Рёте: Большунов расстроился, что я не пошёл с ним в отрыв. Я всё испортил
Тренер сборной Норвегии: Большунов всех разбил
Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура» в Мерокере
Читайте также
- 21 февраля 2020
-
10:55
-
10:47
-
10:31
-
10:03
-
09:44
-
09:35
-
09:30
-
09:25
-
08:47
-
08:46
-
00:58
-
00:39
-
00:01
- 20 февраля 2020
-
22:47
-
22:14
-
21:51
-
21:22
-
20:41
-
20:13
-
18:24
-
17:44
-
17:42
-
16:50
-
16:38
-
16:23
-
15:36
-
15:22
-
14:28
-
14:07
-
13:32
-
13:24
-
12:44
-
12:27
-
11:17
-
09:40
Партнерский контент