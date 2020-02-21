«Пумочка-красавица». Поклонники Загитовой оценили новую фотосессию фигуристки
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова порадовала своих поклонников новыми красивыми фотографиями.
Болельщики засыпали 17-летнюю спортсменку различными комплиментами: «Леди Совершенство». «Алина — красотка и наша гордость». «С возрастом всё красивее, кому-то сильно повезёт». «Пумочка-красавица».
Ранее Алина заявила о намерении вернуться к соревнованиям в сезоне-2020/2021.
Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года после финала Гран-при. Фигуристка отказалась от участия в чемпионате России, где проходил отбор на чемпионаты Европы и мира. Сейчас спортсменка выступает в различных шоу, готовится к сдаче ЕГЭ и поступлению в вуз.
Запись доступна на странице Загитовой в «Инстаграме».
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