Председатель комитета женского футбола РФС: история 11-летней Арины внушает оптимизм

Полина Юмашева, председатель комитета женского футбола Российского футбольного союза (РФС), прокомментировала ситуацию с 11-летней футболисткой Ариной Акатьевой. Юную спортсменку не хотели допускать до финала соревнований по мини-футболу, потому что она девочка. В ситуацию вмешался РФС, а позже были внесены соответствующие поправки в регламент первенства по мини-футболу.

«Очень хорошо, что РФС вместе с АМФР удалось вместе найти решение в интересах Арины и других девочек, которые занимаются футболом. Она сделала большой вклад в игру своей команды, и было бы несправедливо, если бы не сыграла в финале. История Арины внушает оптимизм, женский футбол в России интересен, нужен, и я верю, что станет популярным. Думаю, что этот случай даёт нам возможность глобально, с учётом мировой практики посмотреть на возможности девочек участвовать в соревнованиях», – передаёт слова Юмашевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.