РФС изменил регламент первенства по мини-футболу из-за ситуации с 11-летней футболисткой

Сегодня, 21 февраля, состоялось заседание бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС), на котором внесли поправки в регламент первенства России по мини-футболу. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Причиной послужила ситуация с 11-летней футболисткой Ариной Акатьевой, которую не допускали до финала соревнований в Нижнем Новгороде, потому что она девочка. Проблема была разрешена после вмешательства РФС.

Ранее в регламенте соревнований не было прямого запрета на участие девочек в мальчишеских турнирах. Теперь на финальном этапе первенства допускается включение девочек соответствующего возраста в заявочный лист команды юношей в случае, если указанные девочки были ранее включены в заявку команды на первом и втором этапах соревнования.