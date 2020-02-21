РФС изменил регламент первенства по мини-футболу из-за ситуации с 11-летней футболисткой
Сегодня, 21 февраля, состоялось заседание бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС), на котором внесли поправки в регламент первенства России по мини-футболу. Об этом сообщает официальный сайт РФС.
Причиной послужила ситуация с 11-летней футболисткой Ариной Акатьевой, которую не допускали до финала соревнований в Нижнем Новгороде, потому что она девочка. Проблема была разрешена после вмешательства РФС.
Ранее в регламенте соревнований не было прямого запрета на участие девочек в мальчишеских турнирах. Теперь на финальном этапе первенства допускается включение девочек соответствующего возраста в заявочный лист команды юношей в случае, если указанные девочки были ранее включены в заявку команды на первом и втором этапах соревнования.
11-летнюю россиянку допустили к соревнованиям среди юношей после вмешательства РФС
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