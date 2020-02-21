Тренер норвежских лыжников: особо не думаем про общий зачёт «Ски Тура»

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум не видит возможности обыграть россиянина Александра Большунова, чей отрыв в общем зачёте перед заключительными гонками многодневки «Ски Тур» составляет 1 минуту 5 секунд. Однако Носсум не исключает применения командой тактики.



«Добиться успеха будет невероятно сложно. В пределах досягаемости только Пол Голдберг. Его успех зависит от того, сможет ли он отыграть минуту в спринте, потому что на 30 километрах много не отыграешь: Большунов потенциально лучший на длинной дистанции. Так что мы особо не думаем про общий зачёт», — приводит слова Носсума Aftenposten.

«Ски Тур» завершится двумя гонками в Тронхейме (Норвегия). 22 февраля пройдёт классический спринт, 23-го – гонка преследования свободным стилем на 30 км.