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Тренер норвежских лыжников: особо не думаем про общий зачёт «Ски Тура»

Тренер норвежских лыжников: особо не думаем про общий зачёт «Ски Тура»
Другие / Лыжный спорт 0

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум не видит возможности обыграть россиянина Александра Большунова, чей отрыв в общем зачёте перед заключительными гонками многодневки «Ски Тур» составляет 1 минуту 5 секунд. Однако Носсум не исключает применения командой тактики.

«Добиться успеха будет невероятно сложно. В пределах досягаемости только Пол Голдберг. Его успех зависит от того, сможет ли он отыграть минуту в спринте, потому что на 30 километрах много не отыграешь: Большунов потенциально лучший на длинной дистанции. Так что мы особо не думаем про общий зачёт», — приводит слова Носсума Aftenposten.

«Ски Тур» завершится двумя гонками в Тронхейме (Норвегия). 22 февраля пройдёт классический спринт, 23-го – гонка преследования свободным стилем на 30 км.

Норвежцы обвинили Большунова в подкупе водителя снегохода. Он помог россиянину победить?
Конечно, если кто-то и может победить великую Норвегию на лыжне, то только с помощью снегохода.
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