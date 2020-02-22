В США школьницы через суд просят запретить участие трансгендеров в женских соревнованиях

В США три школьницы из Коннектикута подали в суд иск с просьбой запретить спортсменкам-трансгендерам участвовать в женских соревнованиях. Уже третий год все региональные старты по лёгкой атлетике выигрывают Терри Миллер и Андрайя Йервуд, которые ещё недавно были мальчиками.

«Выходя на стартовые позиции, мы уже знаем, как закончится гонка. Мы не можем победить. Поддержало ли наш иск американское общество? Я получила свою порцию поддержки и свою порцию ненависти. Но я не хочу зацикливаться на этом», — говорит одна из подавших иск школьниц Селена Соул телеканалу FOX.

Среди ответчиков по иску школьная спортивная федерация Коннектикута, три года назад разрешившая спортсменам с мужской анатомией участвовать в женских соревнованиях. Свою лепту в защиту детей вносят и родители школьниц, которые пишут в газеты: «Нам, родителям, невыносимо осознавать, что не важно, как бы тяжело ни трудилась наша дочь, чтобы достичь своей цели, она всё равно будет проигрывать из-за пагубной гендерной идеологии. Как мы это уже наблюдаем в штате Коннектикут, субъективное понимание своего пола у юноши не отменяет его физических преимуществ перед девушками».

Законы США не регулируют участие в соревнованиях спортсменов-трансгендеров, оставляя вопрос на усмотрение штатов. При этом по данным американской прессы, примерно 150 тысяч подростков в США не ассоциируют себя с биологическим полом.

Перед играми в Токио МОК планировал разработать правила участия спортсменов-трансгендеров.