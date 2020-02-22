Российские регбисты одержали первую победу на чемпионате Европы

Мужская сборная России по регби одержала первую победу на чемпионате Европы, в 3-м туре обыграв команду Португалии со счётом 19:18. Встреча прошла в Калининграде, за матчем наблюдали около 11 500 болельщиков.

Все 19 очков россияне набрали до перерыва, создав себе неплохой задел. Во второй половине встречи российская команда всухую проиграла португальцам — 0:11. Самым результативным в составе национальной сборной стал замыкающий Рамиль Гайсин, на счету которого реализация и четыре точных штрафных. Попытку занёс Андрей Остриков. Фланкер сборной России Андрей Гарбузов провёл 100-й матч за команду.



Ранее сборная России в рамках чемпионата Европы проиграла Бельгии (12:38) и Испании (12:31). Португальцы же выиграли два матча — у Румынии (22:11) и Бельгии (23:17).

В следующем туре, 7 марта, сборная России сыграет с Румынией.

Регби. Чемпионат Европы. Калининград, Россия

3-й тур

Россия — Португалия — 19:18 (19:7)