Шведка Сван в гневе выбросила телефон и лыжную палку после гонки. Ей пришлось извиняться

Шведская лыжница Линн Сван было сильно разочарована непопаданием в финал спринта на этапе «Ски Тура». Занимаясь на велотренажёре, она внезапно выбросила телефон прямо в снег. После спортсменка со злостью швырнула лыжную палку в лес.
«Я облажалась. Очевидно, я проклята. Но палка цела — думаю, она где-то в лесу. Это ещё достаточно мягкая реакция с моей стороны», — прокомментировала вспышку гнева Сван в интервью Expressen.
Тренер женской сборной Швеции Стефан Томпсон, впрочем, не был впечатлён поведением подопечной.
«Нужно уметь справляться с плохими дни. Мы обсудим с Линн её поведение, ведь оно было не самым лучшим», — заявил Томпсон.
«Возможно, Стефан прав, но он не является моим тренером. Мой наставник — Ула Равальд. Отстойно, что медиа контролируют даже такие моменты. В следующий раз мне придётся уйти ещё дальше в лес, а за этот эпизод прошу прощения. Я молода и глупа», — отреагировала лыжница.
В спринте «Ски Тура» Сван показала восьмой результат, тогда как в финал пробились шесть спортсменок. Победу одержала норвежка Майкен Касперсен Фалла.
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