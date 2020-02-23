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Россияне провально начали решающий этап «Ски Тура». У них явные проблемы с лыжами

Россияне провально начали решающий этап «Ски Тура». У них явные проблемы с лыжами
Другие / Лыжный спорт 0

Российские лыжники ужасно стартовали в гонке преследования на четвёртом этапе «Ски Тура». С первых же метров дистанции стало заметно, что каждый из них неприлично много проигрывает соперникам в скорости.

Напомним, россиянин Александр Большунов вышел на старт гонки в ранге лидера общего зачёта многодневки. После классического спринта преимущество Большунова над занимающим второе место норвежцем Полом Голбергом сократилось до 34 секунд.

Именно это время разделяло спортсменов на старте гонки преследования. Уже после трети гонки Голберг обошёл Большунова и продолжает наращивать преимущество.

Гонка преследования на 30 км является заключительной на «Ски Туре».

В топ-10 «Ски Тура» входит россиянин Андрей Мельниченко. Он девятый с отставанием от Большунова на 2 минуты 53 секунды. Остальные восемь мест в первой десятке занимают норвежцы.

Лыжные гонки. Кубок мира-2019/20. FIS Ски Тур 4, Тронхейм, Норвегия
Мужчины. Гонка преследования 30 км. Классический стиль
23 февраля 2020, воскресенье. 15:20 МСК
Идёт
1
Пол Голберг
Норвегия
2
Эмиль Иверсен
Норвегия
3
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
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