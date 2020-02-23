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Голберг выиграл «Ски Тур» — 2020. Большунов провалил последний этап

Голберг выиграл «Ски Тур» — 2020. Большунов провалил последний этап
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежский лыжник Пол Голберг стал победителем многодневки «Ски Тур». На втором месте расположился его соотечественник Симен Хегстад Крюгер, третьим стал ещё один норвежец — Ханс Кристер Холунд.

Россиянин Александр Большунов, лидировавший в общем зачёте перед заключительной гонкой преследования на 30 км, провалил последний этап соревнований и стал седьмым.

Напомним, Большунов вышел на старт решающей гонки в ранге лидера общего зачёта многодневки. После классического спринта преимущество Большунова над занимающим второе место Голбергом составляло 34 секунды.

«Ски Тур». Общий зачёт. Мужчины

1. Пол Голберг (Норвегия) — 1:23.51,6
2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — +28,9
3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — +31,1…
6. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — +34,2…
7. Александр Большунов (Россия) — +1.41,0.

Лыжные гонки. Кубок мира-2019/20. FIS Ски Тур 4, Тронхейм, Норвегия
Мужчины. Гонка преследования 30 км. Классический стиль
23 февраля 2020, воскресенье. 15:20 МСК
Окончено
1
Пол Голберг
Норвегия
1:23:51.6
2
Симен Хегстад Крюгер
Норвегия
+28.9
3
Ханс Кристер Холунд
Норвегия
+30.1
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