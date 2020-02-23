Голберг выиграл «Ски Тур» — 2020. Большунов провалил последний этап

Норвежский лыжник Пол Голберг стал победителем многодневки «Ски Тур». На втором месте расположился его соотечественник Симен Хегстад Крюгер, третьим стал ещё один норвежец — Ханс Кристер Холунд.
Россиянин Александр Большунов, лидировавший в общем зачёте перед заключительной гонкой преследования на 30 км, провалил последний этап соревнований и стал седьмым.
Напомним, Большунов вышел на старт решающей гонки в ранге лидера общего зачёта многодневки. После классического спринта преимущество Большунова над занимающим второе место Голбергом составляло 34 секунды.
«Ски Тур». Общий зачёт. Мужчины
1. Пол Голберг (Норвегия) — 1:23.51,6
2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — +28,9
3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — +31,1…
6. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — +34,2…
7. Александр Большунов (Россия) — +1.41,0.
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