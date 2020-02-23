Голберг выиграл «Ски Тур» — 2020. Большунов провалил последний этап

Норвежский лыжник Пол Голберг стал победителем многодневки «Ски Тур». На втором месте расположился его соотечественник Симен Хегстад Крюгер, третьим стал ещё один норвежец — Ханс Кристер Холунд.



Россиянин Александр Большунов, лидировавший в общем зачёте перед заключительной гонкой преследования на 30 км, провалил последний этап соревнований и стал седьмым.

Напомним, Большунов вышел на старт решающей гонки в ранге лидера общего зачёта многодневки. После классического спринта преимущество Большунова над занимающим второе место Голбергом составляло 34 секунды.

«Ски Тур». Общий зачёт. Мужчины

1. Пол Голберг (Норвегия) — 1:23.51,6

2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — +28,9

3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — +31,1…

6. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — +34,2…

7. Александр Большунов (Россия) — +1.41,0.

Россияне провально начали решающий этап «Ски Тура». У них явные проблемы с лыжами