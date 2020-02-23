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Норвежский лыжник Крюгер: мне жаль Большунова

Норвежский лыжник Крюгер: мне жаль Большунова
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер поделился мнением о неудачном выступлении россиянина Александра Большунова на заключительном этапе «Ски Тура». Лидер российской команды стартовал первым в гонке преследования, имея комфортное преимущество, но в итоге финишировал только седьмым. Было заметно, что у него и остальных россиян проблемы с лыжами.

«Мне сегодня жаль Большунова. Он был чрезвычайно силён на „Ски Туре“. Судя по всему, он провалился из-за лыж», — приводит слова Крюгера NRK.

«Ски Тур». Общий зачёт. Мужчины

1. Пол Голберг (Норвегия) — 1:23.51,6
2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — +28,9
3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — +31,1…
6. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — +34,2…
7. Александр Большунов (Россия) — +1.41,0.

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