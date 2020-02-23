Холунд: странно, что Большунов и другие россияне оставили вариант с жидкой мазью

Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд поделился мнением о неудачном выступлении россиянина Александра Большунова на заключительном этапе «Ски Тура». Лидер российской команды стартовал первым в гонке преследования, имея комфортное преимущество, но в итоге финишировал только седьмым. Было заметно, что у него и остальных россиян проблемы с лыжами.
«Перед стартом ощущалось напряжение и волнение. Изначально мы планировали использовать лыжи с жидкой мазью. Ещё за 10 минут до старта у нас был именно такой план, но снега было так много, что пришлось менять лыжи. Мы знаем, насколько переменчива погода в Тронхейме.
Немного странно, что Большунов и другие россияне оставили вариант с жидкой мазью. Мы очень быстро стали сокращать отставание, и тренеры предположили, что россияне не поменяли лыжи перед стартом. Это стало очевидно, когда мы догнали Александра», — приводит слова Холунда Dagbladet.
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