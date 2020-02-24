«Рада, что судьба привела меня к вам». Загитова поздравила Тутберидзе с днём рождения

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова поздравила с днём рождения тренера Этери Тутберидзе, которой сегодня, 24 февраля, исполняется 46 лет.

«Этери Георгиевна, с днём рождения! С Вами мы одержали много побед, пережили и не очень удачные старты, но Вы всегда учите на своём примере, что надо идти только вперёд, никогда не останавливаться, работать, быть сильной, красивой и целеустремлённой! Я очень рада, что однажды судьба привела меня к Вам, и с тех пор мы практически каждый день вместе! Желаю Вам счастья и только новых побед», — написала Загитова в своём «инстаграме».

13 декабря Загитова объявила о решении приостановить карьеру и не выступать на чемпионате России в Красноярске. Алина является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании и серебряным призёром в командных соревнованиях, чемпионкой мира 2019 года, чемпионкой Европы 2018 года.