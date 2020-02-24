FIS: через четыре года «Ски Тур» может пройти в России

Рейс-директор FIS Пьер Миньерей не исключил, что следующий «Ски Тур» может пройти в России.
Лыжная многодневка проводится FIS раз в четыре года — в сезон без чемпионата мира. На проведение следующего тура претендуют Россия, Канада и США. Повторение шведско-норвежской многодневки со спринтом в гору и масс-стартом через границу не планируется.
«Не думаю, что это хорошая идея — вернуться сюда снова. Приехать в Россию для такого тура стало бы чем-то новым и необычным, как это случилось в Канаде четыре года назад.
То, что мы проводим каждые четыре года для замены чемпионатов мира, должно быть чем-то другим. Мы используем эти трассы для организации новых соревнований в будущем, но не думаю, что здесь через четыре года вновь пройдёт «Ски Тур», — приводит слова Миньерея Aftonbladet.
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