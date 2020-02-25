Ледовое шоу группы Тутберидзе «Чемпионы на льду» пройдёт 25 апреля в Краснодаре
Ледовое шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» пройдёт 25 апреля во дворце «Ice Palace» в Краснодаре. В программе примут участие олимпийская чемпионка Алина Загитова, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, чемпионка Европы и победительница финала Гран-при Алёна Косторная и двукратная чемпионка России Анна Щербакова.
Также на лёд выйдут Элизабет Турсынбаева, Морис Квителашвили, Камила Валиева, Даниил Самсонов, танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин и другие звезды фигурного катания.
Ранее фигуристы Тутберидзе также выступят 31 марта в Казани, 3 апреля — в Перми и 8 апреля – в Санкт-Петербурге. Напомним, что в апреле 2019 года первое шоу группы Тутберидзе прошло именно в Краснодаре.
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