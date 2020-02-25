Венг: мне не разрешают читать комментарии

Призёр Олимпийских игр, четырёхкратная чемпионка мира норвежская лыжница Хейди Венг рассказала об отношении к комментариям в социальных сетях. Ранее её соотечественница Терезе Йохауг призналась, что до сих пор получает оскорбительные сообщения из-за своего допингового прошлого.

«Мне не разрешают читать комментарии. Но я всё равно это делаю. Почему не разрешают? Потому что я принимаю негативные комментарии близко к сердцу. Окружающие убеждают меня, что читать комментарии бессмысленно. Меня поражают люди, которые тратят время на написание постов», — приводит слова Венг Dagbladet.

По итогам многодневки «Ски Тур» Венг занимает второе место в общем зачёте Кубка мира (1611). Лидирует Йохауг (2268).

Зачёт Кубка мира по лыжным гонкам 2019-2020.