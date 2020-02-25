Матыцин отреагировал на расследование в отношении Фараха

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал расследование относительно того, что четырёхкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, британский легкоатлет Мо Фарах в течение продолжительного времени скрывал от антидопинговых организаций употребление вещества L-карнитин.
До Лондонского марафона 2014 года L-карнитин был четырежды введён в организм Фараха, но это не было отражено в форме для допинг-контроля. Сначала Мо всё отрицал, но позже заявил, что просто забыл об инъекциях и не помнил названия вещества.
«Я думаю, если достаточно юридической базы для каких-то исков и принятия решений, значит такие решения надо принимать. Конечно, любая юрисдикция должна абсолютно в равной мере применяться ко всем спортсменам, независимо от национальной принадлежности. Спорт, как и любой вид глобальной деятельности, предполагает уважение к правилам, к принципам, друг к другу. Надеюсь, что эти подходы будут выполнены и сейчас», — цитирует Матыцина «Матч ТВ».
- 25 февраля 2020
-
19:34
-
19:02
-
17:49
-
15:20
-
14:45
-
13:42
-
13:30
-
11:07
-
11:02
-
10:37
-
10:28
-
09:35
-
09:20
-
09:16
-
00:51
- 24 февраля 2020
-
23:54
-
23:24
-
20:37
-
19:04
-
18:13
-
17:37
-
15:59
-
12:59
-
10:57
-
10:30
-
10:18
-
08:49
-
00:04
- 23 февраля 2020
-
23:05
-
21:48
-
20:55
-
20:33
-
20:21
-
20:13
-
20:00