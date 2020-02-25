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Матыцин отреагировал на расследование в отношении Фараха

Матыцин отреагировал на расследование в отношении Фараха
Другие / Лёгкая атлетика 0

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал расследование относительно того, что четырёхкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, британский легкоатлет Мо Фарах в течение продолжительного времени скрывал от антидопинговых организаций употребление вещества L-карнитин.

До Лондонского марафона 2014 года L-карнитин был четырежды введён в организм Фараха, но это не было отражено в форме для допинг-контроля. Сначала Мо всё отрицал, но позже заявил, что просто забыл об инъекциях и не помнил названия вещества.

«Я думаю, если достаточно юридической базы для каких-то исков и принятия решений, значит такие решения надо принимать. Конечно, любая юрисдикция должна абсолютно в равной мере применяться ко всем спортсменам, независимо от национальной принадлежности. Спорт, как и любой вид глобальной деятельности, предполагает уважение к правилам, к принципам, друг к другу. Надеюсь, что эти подходы будут выполнены и сейчас», — цитирует Матыцина «Матч ТВ».

В РУСАДА отреагировали на ситуацию с Фарахом
Фараху кололи L-карнитин. Он это скрывал, а затем сообщил, что «забыл рассказать»
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