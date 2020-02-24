The Guardian: Фарах не сообщал антидопинговым службам о применении запрещённого вещества

Четырёхкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира британский легкоатлет Мо Фарах в течение продолжительного времени скрывал от антидопинговых организаций употребление запрещённого вещества L-карнитина, сообщает The Guardian.

Выяснилось, что накануне лондонского марафона 2014 года L-карнитин был четырежды введён в организм Фараха, но это не было отражено в форме для допинг-контроля. Дисквалифицированный в данный момент тренер спортсмена Альберто Салазар знал о случившемся. От услуг наставника Фарах отказался только в октябре 2017 года.

О применении вещества стало известно через несколько лет, во время интервью с допинг-комиссарами. Сначала Фарах всё отрицал, но позже заявил, что забыл, какое вещество ему вводили. L-карнитин считается допингом только при превышении разрешённой дозы. По данным антидопинговых организаций, в случае Фараха доза превышена не была, поэтому спортсмена можно обвинить только в том, что он не указал применение вещества в форме для допинг-контроля. Также возникают вопросы о соответствии инъекций перед соревнованиями духу спорта.

Кроме того, известно, что в деле Салазара фигурирует несколько случаев с другими спортсменами, когда разрешённая доза L-карнитина была превышена.