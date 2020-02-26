Легков: из-за неудач в «Ски Туре» у Большунова не должно возникнуть проблем в Кубке мира

Олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков выразил мнение, как поражение россиянина Александра Большунова в многодневке «Ски Тур» может отразиться на дальнейшем выступлении спортсмена в Кубке мира.
Большунов лидирует в общем зачёте КМ, опережая норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо на 417 очков.
«Трудно сказать, как повлияют эти результаты на Большунова — не могу влезть в его голову. Надеюсь, что не повлияют. Всё-таки задел у Александра большой. Чтобы его растерять, надо самому не выходить на трассу и чтобы Клебо постоянно стартовал. Но они оба идут в группе лидеров в каждой гонке. Поэтому проблем из-за этих неудач у Большунова возникнуть не должно. Но по очкам Йоханнес формально ещё может его догнать, и этот момент Александру нельзя упускать из виду», — приводят слова Легкова «Известия».
Победителем «Ски Тура» стал норвежец Пол Голберг. На втором месте расположился его соотечественник Симен Хегстад Крюгер, третьим стал ещё один норвежец — Ханс Кристер Холунд. Большунов, лидировавший в общем зачёте перед заключительной гонкой преследования на 30 км, провалил последний этап соревнований и стал седьмым.
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