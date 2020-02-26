Крянин: Большунов по-прежнему в хорошей форме

Член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин оценил шансы россиянина Александра Большунова одержать победу в общем зачёте Кубка мира.

Большунов на текущий момент занимает первое место, опережая норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо на 417 очков.

«Конечно, обидно, когда ты после стольких побед занимаешь 12-е и 7-е места. Особенно когда это привело к упущенной Большуновым победе в «Ски Тур», где он лидировал. Но главное, что Саша продолжает идти первым в Кубке мира и имеет хороший отрыв. Будем надеяться, что старты в Тронхейме были худшими для него в сезоне. Поскольку это произошло из-за неудачного выбора лыж, можно говорить, что Большунов по-прежнему в хорошей форме и готов отстоять своё лидерство по итогам мартовских этапов», — приводят слова Крянина «Известия».