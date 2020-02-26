Легкоатлеты Соколова и Иванюк завоевали золото на юбилейном чемпионате России

Серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в прыжках в длину Елена Соколова и призёр чемпионата мира — 2019 в прыжках в высоту Илья Иванюк одержали победы во второй день 50-го чемпионата России по легкой атлетике в помещении, который проходит в Москве.
Лёгкая атлетика. Зимний чемпионат России. Москва
Мужчины. 60 м/б
1. Константин Шабанов – 7,67.
2. Семён Манаков – 7,85.
3. Сергей Солодов – 7,85.
Высота
1. Илья Иванюк – 2,33.
2. Никита Анищенков – 2,28.
3. Михаил Акименко – 2,24.
Шест
1. Тимур Моргунов – 5,65.
2. Георгий Горохов – 5,55.
3. Александр Грипич – 5,55.
Ядро
1. Максим Афонин – 20,62.
2. Павел Деркач – 20,47.
3. Максим Сидоров – 20,08.
Женщины. 400 м
1. Антонина Кривошапка – 52,02.
2. Полина Миллер – 52,39.
3. Екатерина Реньжина – 52,44.
Длина
1. Елена Соколова – 6,48.
2. Юлия Пидлужная – 6,42.
3. Вероника Семашко – 6,41.
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