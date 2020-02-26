Легкоатлеты Соколова и Иванюк завоевали золото на юбилейном чемпионате России

Серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в прыжках в длину Елена Соколова и призёр чемпионата мира — 2019 в прыжках в высоту Илья Иванюк одержали победы во второй день 50-го чемпионата России по легкой атлетике в помещении, который проходит в Москве.

Лёгкая атлетика. Зимний чемпионат России. Москва

Мужчины. 60 м/б

1. Константин Шабанов – 7,67.

2. Семён Манаков – 7,85.

3. Сергей Солодов – 7,85.

Высота

1. Илья Иванюк – 2,33.

2. Никита Анищенков – 2,28.

3. Михаил Акименко – 2,24.

Шест

1. Тимур Моргунов – 5,65.

2. Георгий Горохов – 5,55.

3. Александр Грипич – 5,55.

Ядро

1. Максим Афонин – 20,62.

2. Павел Деркач – 20,47.

3. Максим Сидоров – 20,08.



Женщины. 400 м

1. Антонина Кривошапка – 52,02.

2. Полина Миллер – 52,39.

3. Екатерина Реньжина – 52,44.

Длина

1. Елена Соколова – 6,48.

2. Юлия Пидлужная – 6,42.

3. Вероника Семашко – 6,41.