На осетинском телеканале запретили показывать девушек, преуспевших в мужских видах спорта

Экс-телеведущая телеканала «Осетия-Ирыстон» Кристина Кокаева рассказала о причинах ухода с работы.

«В 20-х числах декабря мы записывали что-то типа новогоднего огонька с различными рубриками. Естественно, я отвечала за спорт. У меня получилась замечательная живая беседа с бойцом Тимуром Айляровым и легендой мирового армрестлинга Ириной Макеевой. В итоге в эфир вышла беседа, в который участвует лишь Тимур. А Ирину нам сказали вырезать по максимуму. Вырезать. Убрать из эфира. Вы спросите почему? Потому что мы не пропагандируем мужские виды спорта среди женщин. На мой вопрос и негодование, что некорректно вырезать из эфира человека, кто для нашей республики сделал больше, чем я, и, наверное, большинство людей с ТВ, мне ответили: «Некорректно звать людей, которых потом вырежут». Ну а дальше…

Дальше этот запрет распространился на весь спортивный эфир. Мне запретили приглашать в эфир, делать сюжеты или уделять слишком большое внимание новостям о мужских видах спорта, где преуспели женщины. «Зови гимнасток или балет». Такая политика канала.

Видимо, девушки в купальниках (ничего не имею против гимнасток, просто стараюсь найти суть) больше подходят для эфира на нацТВ, чем 21-кратная чемпионка мира по армрестлингу Ира Макеева, чем чемпионка Европы по борьбе Амина Танделова, чем чемпионка мира по боксу Фатима Дудиева, чем чемпионка Европы по боксу Орнелла Хетеева, чем чемпионки России по каратэ и тхэквондо Алана Кочиева и Анисия Челохсаева, чем офигенно крутая абсолютная чемпионка мира по параармрестлингу Алина Малдзигова, чем наши футболистки Дигурова и Туриева… И я могу продолжать имена.

Только ответьте на вопрос, кто решает, какие виды спорта женские, а какие мужские. Кто? Хозяйка канала? Кто имеет право ущемлять мои права, как представителя СМИ, и общечеловеческие права спортсменов, которые представляют цвета нашей республики. Это вразрез идёт с моими принципами, и подстраиваться под цензуру я не была готова», — написала Кокаева на своей странице в «Фейсбуке».