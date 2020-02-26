Веломногодневка «Джиро д’Италия» может быть отменена из-за вспышки коронавируса

Знаменитая веломногодневка «Джиро д’Италия» в 2020 году может быть отменена из-за вспышки коронавируса в Италии, сообщает Reuters со ссылкой на Международный союз велосипедистов (UCI). Старт веломногодневки запланирован на 9 мая в Будапеште, а финиш — 31 мая в Милане. Несколько этапов пройдут в северной Италии.
«Нынешняя ситуация имеет последствия, касающиеся организации спортивных и культурных мероприятий в разных частях мира, включая Италию, где проводятся соревнования под эгидой UCI. На данный момент невозможно прогнозировать, будут соревнования проведены или отменены, учитывая скорость, с которой становится известно о новых случаях болезни в различных регионах Италии», – говорится в заявлении UCI, которое цитирует Reuters.
На данный момент известно о 52 случаях заболевания, вызванного коронавирусом, в Италии, и все — на севере страны. Число умерших составляет 12 человек, выявлено 374 случая заражения. 11 городов находятся в полной изоляции, отменены все общественные мероприятия и спортивные состязания.
- 27 февраля 2020
-
00:52
-
00:38
-
00:19
- 26 февраля 2020
-
23:48
-
23:33
-
22:53
-
22:21
-
21:39
-
21:24
-
21:04
-
20:44
-
20:26
-
18:58
-
18:39
-
17:32
-
15:46
-
14:43
-
13:43
-
12:41
-
12:09
-
11:20
-
10:56
-
10:16
-
09:09
-
00:50
-
00:25
- 25 февраля 2020
-
23:19
-
22:56
-
22:43
-
21:49
-
21:06
-
20:20
-
19:34
-
19:02
-
17:49