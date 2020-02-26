Веломногодневка «Джиро д’Италия» может быть отменена из-за вспышки коронавируса

Знаменитая веломногодневка «Джиро д’Италия» в 2020 году может быть отменена из-за вспышки коронавируса в Италии, сообщает Reuters со ссылкой на Международный союз велосипедистов (UCI). Старт веломногодневки запланирован на 9 мая в Будапеште, а финиш — 31 мая в Милане. Несколько этапов пройдут в северной Италии.

«Нынешняя ситуация имеет последствия, касающиеся организации спортивных и культурных мероприятий в разных частях мира, включая Италию, где проводятся соревнования под эгидой UCI. На данный момент невозможно прогнозировать, будут соревнования проведены или отменены, учитывая скорость, с которой становится известно о новых случаях болезни в различных регионах Италии», – говорится в заявлении UCI, которое цитирует Reuters.

На данный момент известно о 52 случаях заболевания, вызванного коронавирусом, в Италии, и все — на севере страны. Число умерших составляет 12 человек, выявлено 374 случая заражения. 11 городов находятся в полной изоляции, отменены все общественные мероприятия и спортивные состязания.