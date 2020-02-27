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Фигуристка Забияко написала стихотворение о завершении карьеры

Фигуристка Забияко написала стихотворение о завершении карьеры
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Наталья Забияко опубликовала стихотворение, посвящённое завершению карьеры. Соответствующее объявление Забияко и её партнёр Александр Энберт сделали на шоу фигуристов команд Мозер и Тутберидзе в Москве.

«Сегодня мы не просто перевернули страницу… Мы дописали огромный том… Не смотря на все сложности и боль, которые встречались на нашем спортивном пути, это были потрясающие, незабываемые и эмоциональные годы! Спасибо всем, кто был с нами! Верил, поддерживал и направлял! Мы начинаем писать новую историю… Но прошедшие двадцать с лишним лет останутся в наших сердцах на всю жизнь… Ваши Наташа и Саша», — написала Забияко на своей странице в «Инстаграме».

На фото из «инстаграма» фигуристки представлен текст стихотворения, которое прозвучало во время шоу.

Фигуристы Забияко и Энберт объявили о завершении карьеры
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