Фигуристка Забияко написала стихотворение о завершении карьеры

Российская фигуристка Наталья Забияко опубликовала стихотворение, посвящённое завершению карьеры. Соответствующее объявление Забияко и её партнёр Александр Энберт сделали на шоу фигуристов команд Мозер и Тутберидзе в Москве.
«Сегодня мы не просто перевернули страницу… Мы дописали огромный том… Не смотря на все сложности и боль, которые встречались на нашем спортивном пути, это были потрясающие, незабываемые и эмоциональные годы! Спасибо всем, кто был с нами! Верил, поддерживал и направлял! Мы начинаем писать новую историю… Но прошедшие двадцать с лишним лет останутся в наших сердцах на всю жизнь… Ваши Наташа и Саша», — написала Забияко на своей странице в «Инстаграме».
На фото из «инстаграма» фигуристки представлен текст стихотворения, которое прозвучало во время шоу.
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