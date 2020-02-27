«Косплей на мою олимпийскую медаль». Медведева подшутила над собой в «Инстаграме»

Российская фигуристка Евгения Медведева подшутила над собой на своей странице в «Инстаграме». Евгения опубликовала в «сториз» фото с маской для лица серебряного цвета и написала: «Косплей на мою олимпийскую медаль».
Фото: https://www.instagram.com/jmedvedevaj
Медведева дважды становилась серебряным призёром Олимпийских игр в Пхёнчхане (Южная Корея): в командном соревновании и в одиночном катании. Помимо этого 20-летняя российская фигуристка является двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017).
В конце 2019 года фигуристка снялась с произвольной программы на чемпионате России в Красноярске из-за поломки конька, из-за чего не смогла отобраться на чемпионат Европы в Граце (Австрия) и чемпионат мира в Монреале (Канада). По словам тренера россиянки Брайана Орсера, Евгения намерена выступить в текущем сезоне.
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