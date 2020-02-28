Бьорген — о травле Йохауг: это очень печально

Восьмикратная олимпийская чемпионка, бывшая норвежская лыжница Марит Бьорген выразила сожаление в связи с тем, что её соотечественнице Терезе Йохауг всё время приходится защищаться от нападок в связи с допинговым прошлым и постоянными победами.
«Это очень печально. Я знаю, что Терезе упорно трудится. Она спортсменка, которая упорно работает каждый день, чтобы развиваться и прибавлять. Она работает над своими слабыми сторонами. Это и приводит к результатам.
Сначала люди говорят, что мы разрушаем спорт и доминирование Норвегии становится слишком сильным. А потом, когда никого из Норвегии не оказывается на подиуме, люди удивляются, что же случилось с норвежскими лыжниками. Всем не угодишь.
Терезе проделывает фантастическую работу. Она не может её делать за других. Другим нужно у неё учиться", — цитирует Бьорген VG.
Йохауг в нынешнем сезоне уверенно лидирует в общем зачёте Кубка мира.
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