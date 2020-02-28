Российский фигурист Самсонов снялся с юниорского ЧМ из-за проблем со здоровьем

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков сообщил, что бронзовый призёр юниорского финала Гран-при Даниил Самсонов пропустит чемпионат мира среди юниоров в Таллине (Эстония) из-за проблем со здоровьем.

«Самсонов снялся из-за возникших проблем со здоровьем. Его заменит Илья Яблоков», — цитирует Горшкова ТАСС.

Чемпионат мира среди юниоров состоится со 2 по 8 марта.

Напомним, в феврале Самсонов стал победителем первенства России по фигурному катанию в Саранске. Второе место занял Пётр Гуменник, лидировавший после короткой программы. Третий результат продемонстрировал Андрей Мозалёв. По итогам короткой программы Мозалёв занимал 13-е место.

Самсонов тренируется в группе Этери Тутберидзе.