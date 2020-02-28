Российский фигурист Самсонов снялся с юниорского ЧМ из-за проблем со здоровьем
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков сообщил, что бронзовый призёр юниорского финала Гран-при Даниил Самсонов пропустит чемпионат мира среди юниоров в Таллине (Эстония) из-за проблем со здоровьем.
«Самсонов снялся из-за возникших проблем со здоровьем. Его заменит Илья Яблоков», — цитирует Горшкова ТАСС.
Чемпионат мира среди юниоров состоится со 2 по 8 марта.
Напомним, в феврале Самсонов стал победителем первенства России по фигурному катанию в Саранске. Второе место занял Пётр Гуменник, лидировавший после короткой программы. Третий результат продемонстрировал Андрей Мозалёв. По итогам короткой программы Мозалёв занимал 13-е место.
Самсонов тренируется в группе Этери Тутберидзе.
Самсонов выиграл первенство России по фигурному катанию
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