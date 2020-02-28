Сборная России по спортивной гимнастике пропустит этап Кубка мира в США из-за коронавируса
Сборная России по спортивной гимнастике отказалась от участия в этапе Кубка мира в Милуоки (США) в связи с эпидемией коронавируса. Об этом в своём «инстаграме» сообщил трёхкратный чемпион мира, российский гимнаст Никита Нагорный.
«В связи с обострением коронавируса в мире сборная России по спортивной гимнастике не примет участия в этапе Кубка мира в США», — написал Нагорный.
Соревнования в Милуоки запланированы на 7 марта.
Вспышка коронавируса (COVID-19) была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). К настоящему моменту от него скончалось более 2500 человек. При этом из заболевших выздоровели более 30 тыс. человек. Случаи заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, зафиксированы уже в 46 странах.
Гонка «Тур ОАЭ» отменена за два этапа до конца. У двух итальянцев обнаружен коронавирус
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