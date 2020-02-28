Лакерник: в ISU пока нет разговоров об отмене ЧМ по фигурному катанию в Монреале

Вице-президент ISU Александр Лакерник рассказал, что разговоров об отмене чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале в Международном союзе конькобежцев (ISU) пока не идёт.



Турнир должен пройти в Монреале с 18 по 21 марта. В Канаде в настоящий момент зафиксировано 13 случаев заражения коронавирусом.

«В ISU пока нет разговоров о каких-либо отменах относительно чемпионата мира по фигурному катанию. Были разговоры, отменять ли чемпионат четырёх континентов, который прошёл в Южной Корее в начале февраля, но потом было принято решение, что оснований для этого нет. Мониторинг ситуации, конечно, идёт, дальше будет видно.

Участников чемпионата мира среди юниоров будут во время аккредитации проверять на наличие коронавируса. Как проверяли на чемпионате четырёх континентов. И меня проверяли», — приводит слова Лакерника РИА «Новости».

Чемпионат мира среди юниоров по фигурному катанию пройдёт в Таллине с 4 по 7 марта.