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Конькобежка Лаленкова — шестая на ЧМ в классическом многоборье после двух дистанций

Конькобежка Лаленкова — шестая на ЧМ в классическом многоборье после двух дистанций
Другие / Конькобежный спорт 0

Голландская конькобежка Ирен Вюст занимает первое место на чемпионате мира в классическом многоборье после двух дистанций. Лучшая из россиянок Евгения Лаленкова — шестая. Елизавета Казелина – девятая, Наталья Воронина – 12-я.

Во второй день соревнований женщины пробегут 1500 м и 5000 м.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира в классическом многоборье. Хамар, Норвегия
Женщины. 500 м

1. Каролина Босек (Польша) – 38,76.
2. Нана Такаги (Япония) – отставание 0,09.
3. Елизавета Казелина (Россия) – +0,09…
9. Евгения Лаленкова (Россия) — +0,52…
15. Наталья Воронина (Россия) — +1,44.

3000 м

1. Мартина Сабликова (Чехия) – 4.01,89.
2. Ивани Блонден (Канада) – отставание 0,65.
3. Ирен Вюст (Нидерланды) – +0,70…
7. Наталья Воронина (Россия) – +2,23…
9. Евгения Лаленкова (Россия) – +2,41…
14. Елизавета Казелина (Россия) – +6,92.

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