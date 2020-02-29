Конькобежка Лаленкова — шестая на ЧМ в классическом многоборье после двух дистанций

Голландская конькобежка Ирен Вюст занимает первое место на чемпионате мира в классическом многоборье после двух дистанций. Лучшая из россиянок Евгения Лаленкова — шестая. Елизавета Казелина – девятая, Наталья Воронина – 12-я.

Во второй день соревнований женщины пробегут 1500 м и 5000 м.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира в классическом многоборье. Хамар, Норвегия

Женщины. 500 м

1. Каролина Босек (Польша) – 38,76.

2. Нана Такаги (Япония) – отставание 0,09.

3. Елизавета Казелина (Россия) – +0,09…

9. Евгения Лаленкова (Россия) — +0,52…

15. Наталья Воронина (Россия) — +1,44.

3000 м

1. Мартина Сабликова (Чехия) – 4.01,89.

2. Ивани Блонден (Канада) – отставание 0,65.

3. Ирен Вюст (Нидерланды) – +0,70…

7. Наталья Воронина (Россия) – +2,23…

9. Евгения Лаленкова (Россия) – +2,41…

14. Елизавета Казелина (Россия) – +6,92.