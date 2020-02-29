«Ростов-Дон» досрочно гарантировал себе выход в четвертьфинал Лиги чемпионов

Гандболистки российского клуба «Ростов-Дон» в матче пятого тура основного раунда Лиги чемпионов на выезде нанесли поражение норвежскому «Вайперсу» со счётом 32:29 и досрочно гарантировали себе место в четвертьфинале турнира.
Самым результативным игроком матча стала Анна Вяхирева, забившая 10 мячей. По 4 раза отличились Юлия Манагарова, Владлена Бобровникова и Ксения Макеева.
Напомним, в домашнем матче основного раунда 1 февраля «Ростов-Дон» победил «Вайперс» со счётом 33:26. До текущего сезона соперники не встречались.
«Ростов-Дон» с 5 победами и одной ничьей в 9 матчах занимает второе место в группе 1. В заключительном туре основного раунда российская команда 7 марта дома примет венгерский «Ференцварош».
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины
Основной раунд. Группа 1. Пятый тур
«Вайперс» (Норвегия) — «Ростов-Дон» (Россия) — 29:32 (16:15)
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