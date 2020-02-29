Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Соболев завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе на этапе КМ в Канаде

Соболев завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе на этапе КМ в Канаде
Другие / Прочие виды спорта 0

Российский сноубордист Андрей Соболев завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира, который проходит в Блю-Маунтин (Канада). В малом финале россиянин был быстрее итальянца Роланда Фишналлера.

Впервые в истории победителями соревнований стали два спортсмена: австриец Бенжамин Карл и итальянец Мирко Феличетти, которые одновременно пересекли финишную черту. В топ-10 вошёл также россиянин Дмитрий Сарсембаев, ставший шестым.

В соревнованиях женщин в той же дисциплине победу одержала немка Рамона Хофмайстер, опередившая в финале соотечественницу Селину Йорг. Замкнула тройку призёров представительница Австрии Даниэла Ульбинг.

Лучшая из российских сноубордисток Милена Быкова заняла восьмое место, София Надыршина стала девятой.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020