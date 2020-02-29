Соболев завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе на этапе КМ в Канаде

Российский сноубордист Андрей Соболев завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира, который проходит в Блю-Маунтин (Канада). В малом финале россиянин был быстрее итальянца Роланда Фишналлера.

Впервые в истории победителями соревнований стали два спортсмена: австриец Бенжамин Карл и итальянец Мирко Феличетти, которые одновременно пересекли финишную черту. В топ-10 вошёл также россиянин Дмитрий Сарсембаев, ставший шестым.

В соревнованиях женщин в той же дисциплине победу одержала немка Рамона Хофмайстер, опередившая в финале соотечественницу Селину Йорг. Замкнула тройку призёров представительница Австрии Даниэла Ульбинг.

Лучшая из российских сноубордисток Милена Быкова заняла восьмое место, София Надыршина стала девятой.