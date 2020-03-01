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Российские лыжницы остались без медалей в эстафете на этапе КМ в Лахти

Российские лыжницы остались без медалей в эстафете на этапе КМ в Лахти
Другие / Лыжный спорт 0

На 11-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти, Финляндия, завершилась эстафетная гонка у женщин.

Победу одержали представительницы команды Норвегии — Тириль Уднес Венг, Ингвильд Флугстад Эстберг, Терезе Йохауг, Хейди Венг.

Серебряные награды завоевала команда Финляндии. Третьими стали представительницы Швеции. Российская первая команда заняла четвёртое место, уступив шведкам на финише.

Лыжные гонки. Кубок мира. Лахти, Финляндия
11-й этап. Женщины. Эстафета

1. Норвегия (Тириль Уднес Венг, Ингвильд Флугстад Эстберг, Терезе Йохауг, Хейди Венг) — 50.04,8
2. Финляндия (Юханна Матинтало, Кертту Нисканен, Лаура Мононен, Криста Пярмякоски) — +30,3
3. Швеция (Шарлотт Калла, Фрида Карлссон, Ребекка Эрн, Мая Дальквист) — +1.55,2
4. Россия 1 (Наталья Непряева, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова, Яна Кирпиченко) — +1.55,3.

Лыжные гонки. Кубок мира-2019/20. Этап 11, Лахти, Финляндия
Женщины. Эстафета 4x5 км
01 марта 2020, воскресенье. 12:10 МСК
Окончено
1
Норвегия
50:04.8
2
Финляндия
+30.3
3
Швеция
+1:55.2
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