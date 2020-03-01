Спицов: ставили задачу на все этапы, чтобы на финиш не привозить Клебо

Российский лыжник Денис Спицов, завоевавший бронзовую медаль в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Лахти в составе сборной России-1, прокомментировал развязку. Обе российские команды всю гонку были в группе лидеров, а ближе к финишу норвежец Йоханнес Клебо включил свою спринтерскую скорость, принёс своей команде золото, а финишёра россиян Андрея Мельниченко обогнали ещё и швейцарцы.

«Я всеми этапами сегодня вполне доволен. Третье место — призовое место, расстраиваться нельзя. Погода, конечно, внесла свои коррективы. Идёт снег, и он довольно нескользкий, и когда ты идешь в пелотоне, ты всё время накатываешь, а когда садишься первым, накатывают всё время тебя. Поэтому бежать нереально сегодня.

Изначально ставили задачу на все этапы, чтобы на финиш не привозить Клебо. Если честно, мы до последнего верили, что Андрюха Мельниченко выиграет, потому что сегодня у нас действительно классно ехали лыжи, шанс есть всегда.

На Кубок мира в Канаду еду. Проблем с визами нет ни у кого. Проблема была в том, что визы мы делали в середине сезона, и получилась неприятная накладка — провели два дня в Москве с этими перелётами перед «Ски Туром». А так проблем с визами не было», — приводит слова Спицова Sport24.