Российские саночники стали лучшими в зачёте эстафет Кубка мира

Сборная России по санному спорту заняла третье место в эстафете на финальном, девятом этапе Кубка мира, который проходил в Кёнигзее (Германия). За команду выступали Виктория Демченко, Семён Павличенко и двойка Владислав Южаков и Юрий Прохоров.
Золото в эстафете выиграли немецкие саночники, серебряными призёрами стали американцы.
Этот результат позволил сборной России набрать 431 очко в эстафетном зачёте Кубка мира и разделить первенство с командой Италии.
Ранее Роман Репилов выиграл Кубок мира среди мужчин, Павличенко стал третьим в общем зачёте, а Татьяна Иванова и Демченко стали призёрами кубкового зачёта среди женщин.
Санный спорт. Кубок мира. Девятый этап. Кёнигзее, Германия
Эстафета
1. Германия – 2.42,209.
2. США – 2.43,019.
3. Россия – 2.43,217.
Итоговый зачёт Кубка мира
1. Россия – 431.
1. Италия – 431.
3. Германия – 415.
- 1 марта 2020
-
18:59
-
18:48
-
18:19
-
17:53
-
17:31
-
15:28
-
15:19
-
14:44
-
13:38
-
13:31
-
13:05
-
12:02
-
11:41
-
08:30
- 29 февраля 2020
-
23:57
-
23:44
-
23:20
-
23:00
-
22:31
-
21:44
-
21:21
-
21:07
-
20:47
-
19:55
-
19:31
-
19:17
-
18:57
-
18:30
-
18:05
-
17:42
-
17:25
-
16:54
-
15:41
-
15:37
-
14:34