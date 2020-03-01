Российские саночники стали лучшими в зачёте эстафет Кубка мира

Сборная России по санному спорту заняла третье место в эстафете на финальном, девятом этапе Кубка мира, который проходил в Кёнигзее (Германия). За команду выступали Виктория Демченко, Семён Павличенко и двойка Владислав Южаков и Юрий Прохоров.

Золото в эстафете выиграли немецкие саночники, серебряными призёрами стали американцы.

Этот результат позволил сборной России набрать 431 очко в эстафетном зачёте Кубка мира и разделить первенство с командой Италии.

Ранее Роман Репилов выиграл Кубок мира среди мужчин, Павличенко стал третьим в общем зачёте, а Татьяна Иванова и Демченко стали призёрами кубкового зачёта среди женщин.

Санный спорт. Кубок мира. Девятый этап. Кёнигзее, Германия

Эстафета

1. Германия – 2.42,209.

2. США – 2.43,019.

3. Россия – 2.43,217.

Итоговый зачёт Кубка мира

1. Россия – 431.

1. Италия – 431.

3. Германия – 415.