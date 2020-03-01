Легков и Шипулин побили рекорды в лыжном ультрамарафоне на Урале

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков и чемпион мира по биатлону Антон Шипулин приняли участие в лыжном ультрамарафоне URAL IRON 100K. Возрождённый марафон, который в конце 90-х годов ХХ века назывался «Уральская сотня», прошёл в Свердловской области второй год подряд.

Легков и Шипулин выступили в марафоне по эстафетной программе «100 км на двоих». В этом виде марафона каждый из участников пробегал по 10 кругов длиной в 5 км. Шипулин в паре с призёром Олимпийских игр лыжником Иваном Алыповым занял третье место. Легков в паре с Игорем Пехотиным – второе. Победу одержала пара Никита Ступак/Дмитрий Бакланов. Отметим, что все призёры побили прошлогодний эстафетный рекорд 05:08.03. Теперь лучшее достижение — 4:21.46.

«Едва вернулся с региональной недели, чуть поспал и вперёд — на лыжи! Вместе с Иваном Алыповым вчера сделали 100 км (4 часа 37 мин.) на двоих на URAL IRON 100K 2020. Давно так не выкладывались. Получил нереальное удовольствие как от гонки, так и от атмосферы! Александр Легков, Виктор Майгуров, был рад всех видеть!» — написал Шипулин на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Антона Шипулина.

«И сколько бы времени ни прошло, верю, что мы так и будем встречаться на лыжне и с радостью бежать бок о бок на соревнованиях, да и по жизни. Мы команда, и этим всё сказано. В этот раз встретились на уральском марафоне. Огромное спасибо организаторам, спонсорам и участникам за любовь к спорту и, конечно, к лыжам. В следующий раз встречаемся через две недели на «Гонке Легкова». Жду всех», — написал Легков.

Фото доступно в «инстаграме» Александра Легкова