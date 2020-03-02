Сотникова — о завершении карьеры: я не готова падать ниже первого места

Олимпийская чемпионка 2014 года 23-летняя российская фигуристка Аделина Сотникова прокомментировала своё решение завершить карьеру. В последний раз она выступала в официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.

«Я безумно скучаю. Когда смотрю соревнования, у меня сердце разрывается, потому что хочется, но, к сожалению, здоровье не позволяет. Хочу сказать всем „большое спасибо“ за поддержку, за любовь ко мне. За то, что до сих поддерживают, верят, любят, ждут. Это действительно большая моя семья. Хочется, чтобы в памяти я осталась победителем. Я не готова падать ниже первого места. Я не привыкла так», — сказала Сотникова в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия».

Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России.