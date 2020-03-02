Непряева: в «Инстаграме» общаюсь исключительно с друзьями

Российская лыжница Наталья Непряева, занимающая третье место в общем зачёте Кубка мира, рассказала, что сама ведёт свою страницу в «Инстаграме», но общается там исключительно с друзьями.
«Много ли пишут мне в «Инстаграме»? Много. Но я не веду общения в социальных сетях. В «Инстаграме» общаюсь исключительно с друзьями. Никому не открываю беседы в директе. Иначе будет полнейший бардак, я потом не найду в контактах тех, с кем я дружу и веду постоянное общение. Может, на меня и обижаются люди, но это моя личная жизнь и моя личная страница. Поэтому извините.
Что пишут? Слава богу, хорошее. Даже не могу вспомнить что-то плохое. Нет никакого негатива.
Не было мысли нанять специального агента, чтобы вести соцсети? Нет. Вы видели мой «инстаграм»? Там одни фотки с гонок и селфи. Что там вести? Я делаю некоторые партнёрские посты, но никто за меня «инстаграм» не ведёт», — приводит слова Непряевой Sport24.
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