Непряева: в «Инстаграме» общаюсь исключительно с друзьями

Российская лыжница Наталья Непряева, занимающая третье место в общем зачёте Кубка мира, рассказала, что сама ведёт свою страницу в «Инстаграме», но общается там исключительно с друзьями.

«Много ли пишут мне в «Инстаграме»? Много. Но я не веду общения в социальных сетях. В «Инстаграме» общаюсь исключительно с друзьями. Никому не открываю беседы в директе. Иначе будет полнейший бардак, я потом не найду в контактах тех, с кем я дружу и веду постоянное общение. Может, на меня и обижаются люди, но это моя личная жизнь и моя личная страница. Поэтому извините.

Что пишут? Слава богу, хорошее. Даже не могу вспомнить что-то плохое. Нет никакого негатива.

Не было мысли нанять специального агента, чтобы вести соцсети? Нет. Вы видели мой «инстаграм»? Там одни фотки с гонок и селфи. Что там вести? Я делаю некоторые партнёрские посты, но никто за меня «инстаграм» не ведёт», — приводит слова Непряевой Sport24.