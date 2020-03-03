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Устюгов призвал болельщиков не ругать сервис-бригаду сборной России

Устюгов призвал болельщиков не ругать сервис-бригаду сборной России
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Сергей Устюгов выступил в защиту сервис-бригады российской сборной, которая подверглась критике во время «Ски Тура». На заключительном этапе многодневки россиянин Александр Большунов, лидировавший перед началом гонки, выступил неудачно. В итоге россиянин финишировал лишь седьмым.

Пересекая финишную ленточку, Большунов демонстративно отстегнул крепления лыж, а затем бросил лыжи в рекламный щит. Также он порвал на себе стартовый биб.

«Никогда не ругайте сервис. Это очень неправильно. Работает вся команда на результат, все работают, вся страна. Почему-то спортсмена никогда не ругают, если он падает, ломает инвентарь или просто забывает сменить лыжи», — сказал Устюгов на YouTube-канале российского лыжника Глеба Ретивых.

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