Устюгов призвал болельщиков не ругать сервис-бригаду сборной России

Российский лыжник Сергей Устюгов выступил в защиту сервис-бригады российской сборной, которая подверглась критике во время «Ски Тура». На заключительном этапе многодневки россиянин Александр Большунов, лидировавший перед началом гонки, выступил неудачно. В итоге россиянин финишировал лишь седьмым.

Пересекая финишную ленточку, Большунов демонстративно отстегнул крепления лыж, а затем бросил лыжи в рекламный щит. Также он порвал на себе стартовый биб.

«Никогда не ругайте сервис. Это очень неправильно. Работает вся команда на результат, все работают, вся страна. Почему-то спортсмена никогда не ругают, если он падает, ломает инвентарь или просто забывает сменить лыжи», — сказал Устюгов на YouTube-канале российского лыжника Глеба Ретивых.