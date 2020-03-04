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Министр спорта РФ: не видим рисков отмены спортивных мероприятий из-за коронавируса

Министр спорта РФ: не видим рисков отмены спортивных мероприятий из-за коронавируса
Другие / Фигурное катание 0

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Министерство спорта РФ не видит причин для отмены спортивных соревнований из-за угрозы коронавируса.

«Мы проводим ежедневный мониторинг ситуации. Сегодня мы не видим рисков отмены спортивных мероприятий из-за коронавируса, но осознаём всю сложность ситуации, поэтому на уровне регионов, городов и федеральном уровне работаем очень слаженно, обмен информацией происходит оперативно.

Мы, безусловно, будем отслеживать ситуацию ежедневно. Профилактика и контроль состояния спортсменов – наш приоритет. На базах работаем с Роспотребнадзором, ФМБА, минздравом для того, чтобы минимизировать риски заражения наших спортсменов. В случае возникновения каких-то тревог либо заболеваний, даже не связанных с коронавирусом, считаю, что наши медицинские службы обладают всеми знаниями и оборудованием, чтобы выйти из любой ситуации. Все обеспокоены нестабильной ситуацией по коронавирусу, но мы уже предприняли значительные меры, которые позволяют профилактически минимизировать риски», — цитирует министра РИА «Новости».

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