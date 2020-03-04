Российский велогонщик, подхвативший коронавирус, рассказал о своём состоянии

Российский велогонщик Игорь Боев, у которого был диагностирован коронавирус, рассказал о самочувствии. Ранее стало известно, что у двоих членов команды, находящихся в ОАЭ, обнаружили коронавирус. Помимо Боева заразился механик Дмитрий Филиппович.

«Меня доставили в госпиталь, чтобы допроверить, чтобы сдать все анализы, взяли кровь и мазок из носа. Потом меня тут оставили, хотя я говорил, что нам ведь нужно улетать и как быть с этим. Мне сказали, что пока всё не допроверят, придётся остаться. Вот нахожусь здесь. Условия в принципе нормальные, полицейские у палаты не стоят, ничего такого. Кормят более чем нормально для обычного человека, но для профессионального гонщика этого недостаточно, и еда не та, к которой привыкли на гонках. Шучу, что скорее мне станет хуже от этого, чем от коронавируса.



У нас уже тут своя банда в больнице из велоспорта, поддерживаем друг друга. Связь с семьёй, близкими тоже есть – Wi-Fi работает, иногда, правда, отключается, но всё равно связь нормальная, на это не жалуюсь. Другое дело, что информации в какой-то момент совсем не было, есть ли у меня коронавирус, нет ли его, по результатам тестов ясности не было тоже. Потом уже позже пришла медсестра и сказала, что тест положительный.



Сейчас чувствую себя здоровым человеком. Хочется пожелать всем быть осторожнее — осторожность не помешает. Надо чаще мыть руки, носить те же самые маски, как и говорят. Относятся к нам тут нормально, никто косо не смотрит, четыре раза в день измеряют давление, измеряют температуру, пульс, дают таблетки. Сказали, как только будет отрицательный тест, сразу выпустят», — цитирует Боева РИА «Новости».

Из-за коронавируса последние два этапа многодневки «Тур ОАЭ» были отменены.