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В Москве пройдёт FinChess — турнир по шахматам среди финансовых компаний и СМИ

В Москве пройдёт FinChess — турнир по шахматам среди финансовых компаний и СМИ
Другие / Шахматы 0

11 марта 2020 года при поддержке компании по разработке IT-решений FriFlex пройдёт весенняя серия FinChess. Это бизнес-мероприятие для представителей финансовых компаний и СМИ с шахматным турниром и деловой программой. Команда Rambler Group во главе с капитаном Антоном Сучковым также примет участие в турнире.

Эксперты весеннего FinChess обсудят роль шахмат в процессе принятия решений, расскажут о новых технологиях в шахматах. В деловой программе FinChess выступят гроссмейстер Евгений Мирошниченко и международный мастер Александр Захаров.

Командный турнир FinChess будет проходить по правилам ФИДЕ при судействе сертифицированного арбитра, с контролем времени «5+2». Победители весенней серии FinChess получат призы от партнёров турнира — издательства «Манн, Иванов и Фербер», idChess, FruitPack, RAW Life, Театра Луны и других проектов.

Подать заявку на участие и подробнее узнать о мероприятии FinChess можно на сайте https://finchess.ru. Регистрация открыта до 10 марта

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