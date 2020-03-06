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Врач сборной России по футболу Безуглов избран вице-президентом ВФЛА

Врач сборной России по футболу Безуглов избран вице-президентом ВФЛА
Другие / Лёгкая атлетика 0

На заседании президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) были выбраны первый вице-президент и вице-президенты федерации. Первым вице-президентом стал Алексей Плотников. Вице-президентами ВФЛА были избраны врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов и Станислав Бирюков, сообщает пресс-служба организации.

Также президиум утвердил структуру ВФЛА и выбрал руководителей рабочих органов федерации — комитетов и комиссий. Безуглов также возглавил Антидопинговый комитет ВФЛА и медицинскую комиссию. Бирюков стал председателем комитета массовой лёгкой атлетики, комиссии по переходам и параллельным зачётам, а также календарной комиссии. Плотников будет руководить студенческим комитетом и дисциплинарной комиссией.

Напомним, 27 февраля Евгений Юрченко был избран новым президентом ВФЛА.

В рамках заседания Безуглов выступил с докладом на тему «Антидопинговая безопасность: создание условий нулевой толерантности», а также высказал свою позицию о тех нововведениях в медико-биологическом обеспечении сборных команд России по лёгкой атлетике, которые необходимо в самый короткий срок внедрить в систему подготовки российских легкоатлетов. Как считает Безуглов, это позволит значительно повысить уровень подготовки спортсменов и одновременно снизить риск применения ими запрещённых препаратов.

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