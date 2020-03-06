Президиум ВФЛА отозвал лицензии у трёх тренеров на 5 лет

На заседании президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) было принято решение об отзыве тренерских лицензий у трёх наставников, сообщает пресс-служба ВФЛА. Это Алексей Десинов (спортивная ходьба, Республика Мордовия, спортсмены Сергей Бакулин, Алексей Барцайкин, Станислав Емельянов, Мария Пономарёва), Сергей Попов (выносливость, Пермский край, спортсмены Татьяна Фирова, Екатерина Шармина, Андрей Белоконь) и Ирина Ерохина (спортивная ходьба, Республика Мордовия, спортсмены Светлана Васильева, Александр Иванов, Екатерина Рыжова).

Президиум принял решение отозвать у этих специалистов лицензии на пятилетний срок, так как более одного воспитанника каждого из упомянутых тренеров в течение двухлетнего периода были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.

Кроме того, президиум принял решение, что в самое ближайшее время антидопинговый комитет федерации, возглавляемый вице-президентом федерации Эдуардом Безугловым, разработает требования к кандидатам, которые смогут войти в состав Главного тренерского совета и других рабочих органов ВФЛА.