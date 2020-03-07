«Лыжные гонки не умирают». Рейс-директор FIS ответил на критику Сундбю

Рейс-директор Международной федерации лыжного спорта Пьер Миньерей ответил на критику двукратного олимпийского чемпиона, четырёхкратного чемпиона мира Мартина Йонсруда Сундбю. Норвежский лыжник считает, что из-за действий Миньерея лыжные гонки теряют своё лицо.
«Не думаю, что лыжные гонки умирают или испытывают большие проблемы, но иногда нужно смотреть правде в глаза. Сундбю не совсем понимает, как устроена система. Я готов это объяснить ему в любое время.
Не думаю, что лидеры настолько стары, что нуждаются в замене. Но даже если и так, то это не является большой проблемой. Куда важнее, и не стоит этого отрицать, что есть проблемы с конкурентоспособностью на высшем уровне во Франции, Словении или Германии. Мы должны работать с этим. Если мы будем скрывать это или стараться не думать об этом, то у нашего спорта будут проблемы. Но сейчас лыжи нигде не умирают. Мы также видим позитивные тенденции на юношеском чемпионате мира», — приводит слова Миньерея VG.
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