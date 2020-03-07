У олимпийской чемпионки Ильиных и артиста балета Полунина родился ребёнок
Российская фигуристка олимпийская чемпионка в танцах на льду Елена Ильиных сообщила, что у неё и её возлюбленного, артиста балета Сергея Полунина, родился ребёнок.
«16.01.20 — это дата, которая для меня стала самой важной в жизни! С тех пор в наших с Сергеем Полуниным руках весь мир.
Мы благодарны вселенной за настоящее чудо, которое с нами случилось!» — написала Ильиных в «Инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Ильиных.
Ильиных выступала в паре с Никитой Кацалаповым. На Олимпийских играх 2014 года в Сочи пара завоевала золотую медаль в командных соревнованиях и бронзовую — в танцах на льду.
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