Сундбю прокомментировал ситуацию вокруг высказывания Йохауг

Двукратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира, норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю прокомментировал ситуацию вокруг соотечественницы Терезе Йохауг. После финиша масс-старта на 30 км в Хольменколлене Йохауг упрекнула тренеров, не предупредивших её о том, что шведка Фрида Карлссон сменила лыжи в ходе гонки. На финише Фрида опередила Терезе.

«Команда сервисменов даёт указания, но все знают, что смазка редко держится 30 км, она постепенно сходит. В такой ситуации решение нужно принимать самому. Я не знаю, что знали и чего не знали норвежские лыжницы. Но в такой ситуации я бы брал ответственность на себя, если бы не менял лыжи», — приводит слова Сундбю VG.

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