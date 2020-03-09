Anything GOE: фигуристка Валиева превосходит программу, которую ей ставят

Портал Anything GOE прокомментировал выступление 13-летней российской фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате мира среди юниоров в Таллине (Эстония). Валиева завоевала золотую медаль в женском одиночном катании.

«Камила – красивая фигуристка, очень талантливая юная леди, которая превосходит программу, которую ей ставят. Радость приходит в наши сердца, когда мы видим её улыбку. Волнение прошло, теперь она может праздновать и быть счастливой», – написали в «твиттере» Anything GOE.

За прокат произвольной программы на ЮЧМ Камила получила 152,38 балла, а в сумме за два проката – 227,30. Обе цифры – новые мировые рекорды в одиночном катании среди девушек. Ранее оба рекорда принадлежали двукратной чемпионке мира среди юниоров Александре Трусовой.

Российская фигуристка не знает равных на юниорском чемпионате мира. Камила совершенна! Противостояние с хвалёной американкой Лью откладывается. Ученица Тутберидзе сильнее на голову!