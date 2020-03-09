Американский журналист Вонг: у Валиевой больше потенциала, чем у Усачёвой

Американский журналист Джеки Вонг прокомментировал выступление российских фигуристок на чемпионате мира среди юниоров в Таллине (Эстония). Камила Валиева завоевала золотую медаль в женском одиночном катании, Дарья Усачёва стала второй.

«Мысли о ЮЧМ, которые раньше не приходили мне в голову: я считаю, что программы Дарьи Усачёвой в этом сезоне сильнее в плане хореографии, чем программы Валиевой, однако у Валиевой гораздо больше нереализованного потенциала», – написал Джеки Вонг в своём «твиттере».

За прокат произвольной программы на ЮЧМ Камила получила 152,38 балла, а в сумме за два проката – 227,30. Это новые мировые рекорды в одиночном катании среди девушек. Ранее оба рекорда принадлежали двукратной чемпионке мира среди юниоров Александре Трусовой. Дарья Усачёва улучшила личный рекорд в произвольной программе сразу на 9 баллов.

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